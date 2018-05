В Лондоне на еврейском празднике произошел взрыв: 30 пострадавших

Во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на севере Лондона в районе Стэмфорд-Хилл при разжигании традиционного костра произошел взрыв, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает The Daily Express.

Отмечено, что в результате инцидента, который произошел вечером 2 мая, пострадали 30 человек, десять из них были доставлены в больницу, в основном с ожогами. Кроме того, люди получили ранения в давке, когда пытались отбежать от разлетевшихся остатков костра.

Точная причина взрыва пока неизвестна, однако, по одной из версий, взорваться могли смартфоны, которые попали в костер.

Как сообщают СМИ, в костре действительно были смартфоны, которые должны были сгореть. С речью об опасности гаджетов выступил раввин, с такой же речью он выступал и в прошлом году. В костре "безусловно были несколько смартфонов", пишут издания.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8