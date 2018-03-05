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03. 05. 2018

КНДР начала демонтаж ядерного полигона - разведка США

Северная Корея приступила к подготовке демонтажа ядерного полигона Пунгэри в провинции Хамген-Пукто. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщает телеканал CBS.

В частности, указано, что северокорейские военные начали убирать кабели из тоннелей на ядерном полигоне Пунгэри, что является первым шагом подготовки к его закрытию.

Напомним, 30 апреля пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан сообщил, что власти Севера окончательно закроют ядерный полигон Пунгэри в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. Такая договоренность была достигнута 27 апреля в ходе двустороннего саммита в пограничном поселке Пханмунджом. Лидер КНДР Ким Чен Ын обещал пригласить медиа и экспертов для отслеживания процесса демонтажа ядерного полигона.

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Источник: korrespondent.net

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