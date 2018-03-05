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03. 05. 2018

В ГПУ удивлены новыми данными по делу Манафорта

Американские правоохранители не обращались в Генеральную прокуратуру Украины с запросами о правовой помощи по делу политтехнолога Пола Манафорта. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Откровенно удивлен последней публикацией в Нью-Йорк Таймс относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет", - отметил Енин.

По его словам, лучшим свидетельством отсутствия проблем в международном сотрудничестве являются более 600 тысяч долларов, которые вернули в Украину в рамках уголовных производств, связанных с Манафортом.

"Американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с какими-либо запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и "запрещать" не было чего в принципе", - добавил Енин.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждает, что в апреле украинским следователям запретили продолжать расследовать связанные с Манафортом дела.

Отметим, специальный прокурор Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Манафорта на правительство Украины.

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Источник: korrespondent.net

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