В США нашли мертвым биохакера

В Вашингтоне нашли мертвым 28-летнего руководителя биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарона Трейвика. Как сообщает Vice News, тело Трейвика находилось в камере сенсорной депривации – капсуле с соленой водой, которая дает ощущение пребывания в невесомости.
В полиции заявили, что не видят признаков насильственной смерти.
Болеющий герпесом Трейвик называл себя биохакером и тестировал на себе непроверенные и несертифицированные препараты. В феврале 2018 года во время конференции в Техасе он демонстративно снял штаны и вколол себе препарат, которой якобы мог излечить его от герпеса.
Источники Vice News в Ascendance Biomedical сообщили, что последние недели Трейвик не выходил на связь с коллегами.
Знакомый биохакера Тристан Робертс отметил, что Трейвик стремился к революции в медицине. В научной среде он был непопулярен, поскольку многие сомневались, что его намерения искренни.
Ранее в Чикаго скончался дизайнер, автор логотипа Playboy Арт Пол в возрасте 93 лет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net