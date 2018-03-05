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03. 05. 2018

В США нашли мертвым биохакера

В Вашингтоне нашли мертвым 28-летнего руководителя биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарона Трейвика. Как сообщает Vice News, тело Трейвика находилось в камере сенсорной депривации – капсуле с соленой водой, которая дает ощущение пребывания в невесомости.

В полиции заявили, что не видят признаков насильственной смерти.

Болеющий герпесом Трейвик называл себя биохакером и тестировал на себе непроверенные и несертифицированные препараты. В феврале 2018 года во время конференции в Техасе он демонстративно снял штаны и вколол себе препарат, которой якобы мог излечить его от герпеса.

Источники Vice News в Ascendance Biomedical сообщили, что последние недели Трейвик не выходил на связь с коллегами.

Знакомый биохакера Тристан Робертс отметил, что Трейвик стремился к революции в медицине. В научной среде он был непопулярен, поскольку многие сомневались, что его намерения искренни.

Ранее в Чикаго скончался дизайнер, автор логотипа Playboy Арт Пол в возрасте 93 лет.

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Источник: korrespondent.net

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