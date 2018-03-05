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03. 05. 2018

Пропавший военный "нашелся" у сепаратистов

В районе населенного пункта Широкино, недалеко Мариуполя (Донецкая область), было обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Вскоре его обнаружили на оккупированной сепаратистами территории Донбасса, сообщает в четверг, 3 мая, пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Военнослужащий самовольно покинул боевую позицию. Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез с поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск сейчас проводят "подготовку" и заставляют указанного украинского военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

В свою очередь командование Объединенных сил подчеркивает на необратимости наказания.

Ранее сообщалось, что на Донбассе покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net

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