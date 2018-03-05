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03. 05. 2018

В зоопарке Вены родились малыши редкого леопарда

В Австрии родились малыши редкого амурского леопарда, сообщает ТСН. Смотрители зоопарка Вены пока не дали новорожденным имена.

Посетители зоопарка пока редко могут увидеть малышей леопарда – их мама часто забирает в коробку, чтобы позаботиться.

Отметим, амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не более сотни.

Ранее в зоопарке Далласа показали новорожденного жирафа.

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Источник: korrespondent.net

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