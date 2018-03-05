Лавров заявил о похищении Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Британии предоставить российским дипломатам консульский доступ к пострадавшим в инциденте в Солсбери Сергею и Юлии Скрипалям может рассматриваться как похищение. Такое заявление Лавров сделал в интервью итальянскому журналу Panorana.

"Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", - сказал Сергей Лавров.

В МИД РФ считают, что Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией.

Лавров считает, что Британия пренебрегла не только нормами международного права, но и элементарной этикой, а также здравым смыслом.

"Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии Скотланд-Ярда, выяснения конкретной картины, правительство Великобритании обвинило Россию, развернуло масштабную антироссийскую политическую и информационную кампанию", - добавил Лавров.

"С момента происшествия британская сторона – подчеркну, в нарушение своих международных обязательств – отказывается информировать нас об оказываемой помощи пострадавшим, ходе расследования, не предоставляет нам консульский доступ, который необходим, когда речь идет о российских гражданах", - сказал глава МИД РФ.

Ранее СМИ сообщали, что РФ активизировала ботов в Twitter после отравления Скрипалей.

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Источник: korrespondent.net