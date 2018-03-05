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03. 05. 2018

В США запретили продажу китайских смартфонов на военных базах

На американских военных базах запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE. Такое решение принял Пентагон, сообщила в среду, 2 мая The Wall Street Journal.

В Минобороны США считают, что эти использование этих устройств связано с определенными рисками.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства", - заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, добавив, что "в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах министерства сотрудникам обороны было бы неблагоразумно".

Приказ прекратить продажу устройств Huawei и ZTE был отдан в пятницу. Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи.

Однако, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.

Ранее китайские смартфоны обвинили в шпионаже за пользователями. Ранее в смартфонах из Китая обнаружили предустановленное программное обеспечение, которое отслеживает действия пользователей.

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Источник: korrespondent.net

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