В Финском заливе обнаружили старую советскую подлодку

Российская экспедиция обнаружила на дне Финского залива на глубине 78 метров советскую подлодку Щ-317. Об этом рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов, сообщает в четверг, 3 мая, РИА Новости.

"В ходе одного боевого похода Щ-317 потопила три транспорта противника и повредила еще одно. Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота", - сказал Богданов.

По его словам, это одна из самых результативных и загадочных подводных лодок Балтийского флота. Он также отметил, что существовало множество версий гибели лодки, как в шведских, так и в финских водах от действий сил противолодочной обороны противника.

"Однако лодке удалось дойти и почти форсировать минное заграждение Зееигель у острова Большой Тютерс. Она погибла практически на самой последней минной линии, перед возвращением домой. Лодка лежит на глубине 78 метров, погрузившись носом в ил. Вероятнее всего, подорвалась на противотральном устройстве немецкой мины ЕМС при всплытии на перископную глубину", - сказал Богданов.

Мемориальные мероприятия по экипажу погибшей лодки пройдут на месте её гибели 3 мая.

Щ-317 – советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. 24 сентября 1935 года подводная лодка спущена на воду, и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Утонула в июле 1942 вместе с экипажем (41 человек).

Ранее была найдена гитлеровская подлодка, пропавшая в мае 1945 года.

Как сообщалось, в Шотландии нашли фольклорную немецкую подводную лодку.

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Источник: korrespondent.net