В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны РФ в четверг, 3 мая.

По данным российского ведомства, оба пилота истребителя погибли.

Как сообщил журналист Майкл Горовиц в своем Twitter, самолет разбился у берегов сирийской Латакии. Судя по опубликованным журналистом фотографиям, истребитель упал около населенного пункта Джебла, в 18 км от Латакии.

"Местные источники сообщают о крушении российского самолета недалеко от авиабазы Хмеймим", - сообшили в Telegram-канале Warjournal.

Cмотрите фотогалерею: В Сирии разбился истребитель РФ

Как уточнили РИА Новости в Минобороны РФ, авария произошла около 9.45 по Киеву над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", – сообщили в ведомстве.

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Источник: korrespondent.net