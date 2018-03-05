В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны РФ в четверг, 3 мая.
По данным российского ведомства, оба пилота истребителя погибли.
Как сообщил журналист Майкл Горовиц в своем Twitter, самолет разбился у берегов сирийской Латакии. Судя по опубликованным журналистом фотографиям, истребитель упал около населенного пункта Джебла, в 18 км от Латакии.
"Местные источники сообщают о крушении российского самолета недалеко от авиабазы Хмеймим", - сообшили в Telegram-канале Warjournal.
Cмотрите фотогалерею: В Сирии разбился истребитель РФ
Как уточнили РИА Новости в Минобороны РФ, авария произошла около 9.45 по Киеву над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица.
"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", – сообщили в ведомстве.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость