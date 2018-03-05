На территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка возник пожар. Информация о возгорании поступила в 18,33 накануне, сообщили в ГСЧС в четверг, 3 мая.

Прибывшие на место пожарные установили, что мусор горит на площади в 50 квадратных метров.

Пожар локализовали в 19.20, его ликвидация продолжается. С огнем борются 5 спасателей с помощью одной единицы спецтехники.

Cмотрите фотогалерею: Под Полтавой горит свалка

Напомним, в конце января спасатели более двух суток тушили огонь на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка.

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Источник: korrespondent.net