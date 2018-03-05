Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 12:54
+27°C
Завтра +28°C
+27°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

В РФ выпавшая из окна МГИМО казашка умерла в больнице

В России студентка МГИМО из Казахстана, которая выпала из окна здания института, умерла в больнице. Об этом со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщает в четверг, 3 мая, РБК.

По информации справочной службы, девушка умерла в 4:00 3 мая.

Напомним, девушка выпала с четвертого этажа здания вуза 13 апреля. Известно, что она приехала из Казахстана и это был несчастный случай. Один из учеников университета рассказал, что потерпевшую вытолкнули из окна. Кроме того, перед этим ей нанесли побои.

Позже стало известно, что девушку звали Томирис Байсафа. По факту падения возбудили дело, по которому допрашивали в том числе ее однокурсника, 22-летнего Муртазаева Меджидова. Он является сыном бывшего замглавы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.