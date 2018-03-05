В РФ выпавшая из окна МГИМО казашка умерла в больнице

В России студентка МГИМО из Казахстана, которая выпала из окна здания института, умерла в больнице. Об этом со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщает в четверг, 3 мая, РБК.

По информации справочной службы, девушка умерла в 4:00 3 мая.

Напомним, девушка выпала с четвертого этажа здания вуза 13 апреля. Известно, что она приехала из Казахстана и это был несчастный случай. Один из учеников университета рассказал, что потерпевшую вытолкнули из окна. Кроме того, перед этим ей нанесли побои.

Позже стало известно, что девушку звали Томирис Байсафа. По факту падения возбудили дело, по которому допрашивали в том числе ее однокурсника, 22-летнего Муртазаева Меджидова. Он является сыном бывшего замглавы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

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Источник: korrespondent.net