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03. 05. 2018

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

На юге Чехии в четверг, 3 мая, произошло столкновение двух пассажирских поездов. По предварительным данным, ранены 14 человек, передает со ссылкой на представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпаля издание Czech News Agency.

"Столкновение поездов произошло возле станции Ческе-Крумово примерно в 9:00 (10:00 по киевскому времени). На момент аварии в поездах находились около 50 человек, пострадали 14 человек, среди них трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Австрии пассажирский поезд столкнулся с вагонами на главном вокзале Зальцбурга, в результате чего 54 человека получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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