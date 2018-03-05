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03. 05. 2018

В Индии из-за песчаной бури погибли 77 человек

Жертвами песчаной бури в северных районах Индии стали не менее 77 человек. Как сообщает в четверг, 3 мая, телеканал Sky News, число жертв может вырасти.

Пострадали во время бури 140 человек.

Стихия затронула, в частности, расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов страны.

Кроме этого, из-за плохой видимости в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.

Ранее сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. 

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Источник: korrespondent.net

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