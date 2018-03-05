Большинство немецких истребителей Eurofighter не пригодны для полетов - СМИ

Большая часть из 128 имеющихся в ВВС Германии истребителей Eurofighter не пригодна для полетов. Об этом сообщает Spiegel.

Как рассказали изданию источники, к вылету в случае необходимости участия в боевых действиях готовы только десять самолетов. В остальных условно "рабочих" машин найдена утечка охлаждающей жидкости из датчиков, которые обнаруживают атаки вражеских самолетов и предупреждают о них пилота.

Данная неполадка, по словам собеседников издания, делает невозможным использование истребителей в "серьезных миссиях". Также сообщается, что есть проблемы с запчастями.

Отмечено, что о проблемах известно еще с конца февраля. Тогда в официальном докладе Бундесвера прозвучало, что в 2017 году пригодными к эксплуатации были лишь 39 из 128 истребителей Eurofighter ВВС Германии.

Как отмечается, многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter находится на вооружении Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в Сирии при взлете разбился российский истребитель.

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Источник: korrespondent.net