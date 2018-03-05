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03. 05. 2018

В центре Москвы в туалете фастфуда нашли два трупа

В одном из ресторанов Макдоналдс в центре Москвы обнаружили тела двух неизвестных мужчин возрастом 30–35 лет. Инцидент произошёл  1 мая, сообщает Life.

Как выявило следствие, на момент обнаружения, мужчины были мертвы уже около двух-трёх часов.

На месте происшествия также были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала объёмом 100 миллилитров с жидкостью.

Как сообщалось, в Москве нашли мертвой мать экс-владельца Евросети. Ранее в Москве в авто нашли труп украинца.

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Источник: korrespondent.net

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