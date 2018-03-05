Лидер Правого сектора Одессы попала в националистический скандал

Лидер правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая отметилась весьма неоднозначными призывами. Соответствующее видео на своей странице в Facebook в четверг, 3 мая, выложил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призывает очистить Одессу и Украину от ж_дов: "Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!". Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?", - прокомментировал публикацию Долинский.

Он отметил, то выступление активистки состоялось вчера в Одессе во время Марша украинского порядка, организованном партией Свобода, Правым сектором, Национальными дружинами, Национальным корпусом.

Публикация Долинского вызвала бурю негативных комментариев в соцсети.

Напомним, по замыслу организаторов, Марш украинского порядка в Одессе был призван "продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны". В акции приняли участие около тысячи человек.

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Источник: korrespondent.net