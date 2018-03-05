Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 14:17
+27°C
Завтра +28°C
+27°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

В российском Кемерово снесут ТЦ Зимняя вишня

В Кемерово решили снести ТРЦ Зимняя вишня, а на его месте построить мемориальный комплекс. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает Российская газета.

Снос здания ТРЦ начнут после 15 мая. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам главы области, до 15 мая предстоит решить некоторые технические вопросы. В частности, запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания. Для них необходимо найти новые источники теплоснабжения.

Как подтвердил Сергей Цивилев до первого сентября нынешнего года на месте Зимней вишни появится мемориальный комплекс: парк, сквер или часовня. Окончательное решение, каким будет памятное место, пока не принято.

"Будет учтена воля родственников погибших", - подчеркнул врио губернатора области.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.