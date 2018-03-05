Во Львовской области двух мужчин подстрелили из автомобиля

В ночь на четверг в Жовковском районе Львовской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое мужчин, сообщает региональное управление Нацполиции 3 мая.

Инцидент произошел на дороге между селами в Жовковском районе. Двух местных жителей обстреляли из автомобиля, после чего нападавшие скрылись.

"В течение часа в одном из сел Каменка-Бугского района полицейские обнаружили Audi 80, в салоне которого находились трое мужчин. Они имели при себе огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Задержанные – трое львовян в возрасте 30, 31 и 35 лет. Их доставили в Жовковское отделение полиции, им должны избрать меру пресечения.

Раненые мужчины – жители Жовковского района в возрасте 20 и 25 лет. У старшего – огнестрельное ранение правого плеча, у младшего – ранение кисти левой руки.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Изъятое оружие направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.

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Накануне стало известно, что в Одессе хулиганы развлекались стрельбой из пистолета по проезжающим авто. У них изъяли три единицы боевого оружия.

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Источник: korrespondent.net