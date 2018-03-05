СБУ допрашивает Веру Савченко

СБУ вызвало на допрос сестру Надежды Савченко – Веру, а также ее секретаря Татьяну Проторченко. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила сама Проторченко на своей странице в Facebook.

Проторченко сообщила, что в четверг днем также пойдет в СБУ.

"На 14.00 туда иду я", - написала помощник арестованной Савченко.

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ее обвиняют в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

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Источник: korrespondent.net