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03. 05. 2018

В России к празднику торгуют тапками с лицами солдат Победы

В российском Сургуте накануне празднования Дня Победы в торговых точках появились тапочки с изображением воинов Второй мировой войны. Об этом сообщает российское информагентство Ura.ru и приводит фото с витрины одного из магазинов. Агентство уточняет, что фото было опубликовано в одной из соцсетей.

"Вот такой "патриотизм" в одном из сургутских магазинов. Это нормально?" – подписал фото автор поста.

В комментариях к публикации интернет-пользователи выразили негодование маркетинговым ходом: "Это не патриотизм, а идиотизм", "Нужно было сжечь этот магазин, уроды", "За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал и заканчивая теми, кто продает".

Ранее российский 5 канал сообщал о появлении в торговых сетях Санкт-Петербурга колбасы с георгиевской ленточкой.

 
Фото: Известия 
 

"Накануне Дня Победы магазины начинают пестрить георгиевскими ленточками, прикрепленных в самых неожиданных местах. Возмущенные очевидцы выкладывают в социальных сетях фотографии нелепейшего маркетинга", - говорится в сообщении на сайте канала.

 

До этого в Челябинске случился скандал с использованием георгиевской ленточки в рекламе кредитной организации.

Источник: korrespondent.net

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