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03. 05. 2018

От песчаной бури в Индии уже погибли почти 100 человек

В результате сильной песчаной бури на северо-западе Индии уже погибли 97 человек, еще 143 пострадали. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает агентство AFP.

"Число погибших в Индии от шторма увеличилось до 97: чиновники", - говорится в сообщении.

Перед этим агентство сообщало о 143 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощной песчаной бури в штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш на северо-западе Индии погибли 77 человек. Шторм также привел к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов. Из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.

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Источник: korrespondent.net

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