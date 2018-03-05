Нападение на полицейских в Германии: в лагере беженцев провели спецоперацию

Спецподразделение полиции в четверг, 3 мая, провело масштабную операцию в общежитии для беженцев в городе Эльванген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В ее ходе был задержан 23-летний проситель убежища из Того, чья высылка из Германии двумя днями ранее сорвалась из-за сопротивления других обитателей общежития.

Тоголезца и еще 17 человек переведут в другие общежития для беженцев.

"Мы не допустим появления зон, свободных от соблюдения закона, наподобие той, которая возникла здесь", - заявил заместитель начальника управления полиции Эльвангена Бернхард Вебер.

В ходе спецоперации также выявлены пять человек, подозреваемых в кражах или преступлениях, связанных с наркотиками. В отношении 27 человек решается вопрос о возбуждении дела за сопротивление органам правопорядка.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net