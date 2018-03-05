В Харьковской области подросток получил тяжелое поражение током

В Харьковской области возле железнодорожного перегона Заосколье-Молчаново 16-летний подросток получил тяжелое поражение током, пытаясь открыть трансформаторную подстанцию.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 3 мая.

Инцидент произошел накануне вечером.

"С железнодорожных путей 16-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии медики госпитализировали в реанимационное отделение Купянской больницы с первичным диагнозом – электротравма, ожог I-II ступеней, поражения около 15-18% тела", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что подросток находился у пикета №1,818 км перегона "Заосколье-Молчаново" Южной железной дороги и попытался открыть трансформаторную подстанцию, в результате чего получил травмы.

Информация о случившемся внесена в журнал Единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в Житомирской области подросток получил удар током, делая селфи на электроопоре. У парня была обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза.

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Источник: korrespondent.net