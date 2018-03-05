В Харьковской области подросток получил тяжелое поражение током

В Харьковской области возле железнодорожного перегона Заосколье-Молчаново 16-летний подросток получил тяжелое поражение током, пытаясь открыть трансформаторную подстанцию.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 3 мая.
Инцидент произошел накануне вечером.
"С железнодорожных путей 16-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии медики госпитализировали в реанимационное отделение Купянской больницы с первичным диагнозом – электротравма, ожог I-II ступеней, поражения около 15-18% тела", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что подросток находился у пикета №1,818 км перегона "Заосколье-Молчаново" Южной железной дороги и попытался открыть трансформаторную подстанцию, в результате чего получил травмы.
Информация о случившемся внесена в журнал Единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Ранее в Житомирской области подросток получил удар током, делая селфи на электроопоре. У парня была обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость