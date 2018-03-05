Более 80% россиян считают себя счастливыми - опрос

Подавляющее большинство россиян (83%) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает в четверг, 3 мая, РБК.

Отмечено, что наиболее оптимистично оценивают свое состояние люди с высоким материальным достатком (96%), молодежь (87% среди 18-24-летних респондентов). Среди пожилых людей (старше 60 лет) счастливыми себя назвали 79%, а среди респондентов с низкими доходами - чуть больше половины (58%).

При этом среди основных факторов счастливой жизни 30% россиян назвали наличие семьи, 13% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для 16% залогом счастья является хорошее самочувствие, для 14% - хорошая работа.

Согласно исследованию, только 7% респондентов недовольство жизнью связали с проблемами материального характера.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 13-14 марта. В нем приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают политику РФ миролюбивой.

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Источник: korrespondent.net