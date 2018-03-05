Парад победы в Москве 9 мая: онлайн-трансляция

На Красной площади в Москве 9 мая пройдет традиционный парад в честь уже 73 годовщины Победы во второй мировой войне.

Самое новое боевое вооружение, которое представят на параде, держат в секрете. Но СМИ сообщили, что в параде 9 мая примут участие роботы, а также новая боевая машина под названием "Терминатор".

В пешей части мероприятия будет задействовано не мене 12 тысяч военных. В парадных расчетах выступят курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадеты, бойцы сухопутных войск, ВМФ, Воздушно-космических сил, ВДВ, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, представители движения Юнармия.

Онлайн-трансляция парада (начнется в 10:00 9 мая):

26 апреля прошла первая репетиция парада к 9 мая:

Репетиция парада в Москве 26.04.2018 (фото: EPA\UPG)

Репетиция парада в Москве 26.04.2018 (фото: EPA\UPG)

В 2018 году МЧС России учувствовать в параде не будет. Планируется, что 9 мая на параде будут присутствовать и части ВМФ из Севастополя.

Все участники проходят тщательный индивидуальный отбор и подготовку. Тренировки проходят сначала в местных воинских частях, а затем в частях Московского гарнизона, в Алабино и ночью на генеральной репетиции на Красной площади.

Военная техника на параде 9 мая 2018 в Москве

Что касается новинок, то, помимо роботов, будет представлена боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор". Эта 44-тонная машина вооружена двумя автоматическими пушками 2А42, танковым пулеметом Калашникова, четырьмя контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д.

Из модернизированных образцов российской техники на шествии ожидаются:

Зенитный комплекс на базе гусеничного вездехода "Витязь" - "Тор М2ДТ";

Комплекс ПВО "Панцирь-СА". Создан на безе того же "Витязя" для работы на Крайнем Севере. По неподтвержденным данным оснащен 18 ракетами;

Модификации танка Т-72 - Т-72БЗ;

Бронеавтомобили "Урал-63095" (Тайфун-У) и "КамАЗ-63968" (Тайфун-К) с проблесковыми маячками полицейского образца.

Береговые ракетные комплексы "Бастион» и "Бал" с противокорабельными ракетами.

Cмотрите фотогалерею: Парад победы в Москве 9 мая: онлайн-трансляция

Большинство образцов техники рассчитаны на работу в крайне суровых условиях. Некоторые образцы бронетехники будут представлены как "Арктическая техника России".

Над Красной площадью 9 мая группа летчиков "Российские витязи" продемонстрирует в воздухе фигуры высшего пилотажа. Для этого в РФ используются маневренные Су-30СМ.

Из-за парада на 9 мая 2018 в Москве на выход будут закрыты центральные станции метрополитена. Также будут перекрыты все улицы, по которым пройдет колонна техники и солдат.

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Источник: korrespondent.net