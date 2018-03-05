Рекордное количество россиян попросило убежища в США

За минувший год количество россиян, которые попросили убежища в США увеличилось почти на 40%. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает Радио Свобода.

Власти США получили 2664 новых ходатайств о предоставлении убежища от российских граждан в 2017 финансовом году, закончившемся 30 сентября.

Отмечается, что количество просителей в 2017 году достигло 24-летнего максимума.

Рост числа заявлений резко возрос после того, как президент России Владимир Путин вернулся в Кремль в 2012 году.

Показатель за 2017 год впервые с 2012 года превышает число поданых заявок от россиян, с тех пор как Путин был избран на третий президентский срок после четырех лет пребывания в должности премьер-министра. Эта цифра превышает предыдущий максимум по данным USCIS для постсоветской России, обнародованным в 1994 году. Тогда от россиян было подано 2112 заявлений о предоставлении убежища в США.

Статистика USCIS не указывает причины, по которым люди обращаются за убежищем, хотя и отмечается, что для его получения "следует продемонстрировать "преследование или обоснованный страх преследований" в родной стране "по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политической точке зрения".

Правозащитники и иммиграционные адвокаты считают, что рост числа заявлений о предоставлении убежища от россиян в Соединенных Штатах частично обусловлен законом о сексуальных меньшинствах 2013 года, принятым в России.

Напомним, россияне чаще всех просят убежища в Польше. Также россияне просят убежище в Украине.

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Источник: korrespondent.net