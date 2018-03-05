В столице Армении – Ереване – совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна. Об этом сообщают Новости Армении со ссылкой на пресс-службу полиции в четверг, 3 мая.
"Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двоих сотрудников службы охраны. Один из них скончался. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось", – говорится в сообщении.
Оперативная группа взяла район в кольцо. Преступник оказал сопротивление и ранил полицейского.
"В результате профессиональных действий полицейских преступника удалось нейтрализовать и доставить в полицейский отдел. Обстоятельства происшедшего выясняются", – пишет издание.
Cмотрите фотогалерею: В Ереване совершено нападение на банк HSBC, есть жертвы
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Источник: korrespondent.net
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