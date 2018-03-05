Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 15:46
+26°C
Завтра +28°C
+26°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

В Ереване совершено нападение на банк HSBC, есть жертвы

В столице Армении – Ереване – совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна. Об этом сообщают Новости Армении со ссылкой на пресс-службу полиции в четверг, 3 мая.

"Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двоих сотрудников службы охраны. Один из них скончался. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось", – говорится в сообщении.

Оперативная группа взяла район в кольцо. Преступник оказал сопротивление и ранил полицейского.

"В результате профессиональных действий полицейских преступника удалось нейтрализовать и доставить в полицейский отдел. Обстоятельства происшедшего выясняются", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Ереване совершено нападение на банк HSBC, есть жертвы

Накануне сообщалось, что воры на велосипедах обокрали ювелирный бутик в Париже на 300 тысяч евро. Злоумышленники взломали дверь магазина и собрали значительное число украшений прежде чем сработала сигнализация.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.