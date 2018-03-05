Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 16:27
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

Макрон назвал "вкусненькой" жену премьера Австрии

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию во время визита в Австралию, когда публично назвал жену премьер-министра "вкусненькой". Об этом в четверг, 3 мая, сообщает ТСН.

Во время своего выступления в Сиднее, он, благодаря главу правительства за гостеприимство, ошибочно назвал его жену "вкусненькой", спутав со словом "волшебная", которое на английском звучит очень похоже.

Премьер-министр такой неожиданный комплимент в адрес жены воспринял с юмором, не заостряя внимание на пикантной двусмысленности.

Ранее стало известно, куда исчез дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.