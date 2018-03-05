Опасное сближение. НАТО против РФ в Черном море

НАТО продолжает усиливать свое присутствие в Черном море - к двум американским эсминцам и европейским истребителям четвергого поколения присоединилась еще одна группа кораблей.

В черноморском регионе после аннексии Крыма растет напряженность - Россия наращивает свои военные силыв этом регионе и НАТО отвечает тем же.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в Черном море.

НАТО в Чером море

В Черное море 1 мая вошли корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Флагманом соединения стал британский ракетный эсминец HMS Duncan. В состав военной флотилии также вошли фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern.

Another @HMSDuncan delight for you today as the #Type45 destroyer is filmed transiting the Northern Straits as she heads towards the Black Sea @NATO_MARCOM https://t.co/kgZ3TTtJ0F pic.twitter.com/72g9seCutQ — Royal Navy (@RoyalNavy) 3 мая 2018 г.

НАТО также патрулирует Черное море с воздуха. 1 мая британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, начали миссию воздушной полиции альянса над Черным морем.

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"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Британские истребители патруллируют Черное море / EPA

В феврале этого года Carney и Ross - два эсминца класса Arleigh Burke Шестого флота военно-морских сил США 18 февраля вошли в Черное море "для проведения морских операций по безопасности".

Два военных американских корабля одновременно зашли в Черное море впервые с июля 2017 года.

"Поход эсминцев является частью оперативного графика. Эта морская деятельность будет осуществляться в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре 1936 года, которая регулирует морское сообщение через Дарданеллы и международные проливы Босфор", - говорилось в сообщении флота.

Кроме того, эсминцы помогут поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе - в зону ответственности Шестого флота входят Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару, а также побережье Африки.

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Командующий Шестого флота Кристофер Грейди отметил, что Черное море является стратегически важным для Пентагона регионом.

"Сохраняющееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу непоколебимую решимость укреплять региональную стабильность, безопасность наших партнеров из черноморского региона и совершенствовать коллективную оборону союзников по НАТО", - сказал он.

Американские СМИ, освещая эти действия флота, утверждают, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью - противостоять российскому наращиванию военно-морского флота.

Чем Россия и США столкнутся в Сирии

Представитель военного ведомства США рассказал телеканалу CNN, что решение направить в Черное море эсминцы Carney и Ross направлено на то, чтобы "снизить чувствительность России" к присутствию американских ВМС в Черном море, которое находится между Восточной Европой, Кавказом и западной частью Азии.

Два работающих в Европе военных руководителя из США рассказали CNN, что Россия очень болезненно относится к действиям американских военных в Черном море, что связано с ее последними усилиями по милитаризации Крыма.

Российские войска в Крыму

Представители США и НАТО обвиняют Москву в том, что она в последние годы разместила в Крыму большое количество войск и боевой техники.

Представитель НАТО заявил CNN, что Москва разместила на базе в Крыму подводные лодки. При этом он отметил, что западный альянс не стремится к аналогичному наращиванию сил и средств в этом регионе, однако будет укреплять свои позиции в юго-восточной Европе.

"Практические все то новое, что у них есть, они размещают в Крыму", - заявил о военной активности россиян работающий в Европе американский военный представитель.

По его словам, Россия развернула в Крыму "целый арсенал вооружений" и создала там новый армейский корпус. Кроме того, она разместила там большое количество новых противоракетных комплексов воспрещения доступа, средств береговой обороны, зенитно-ракетных систем и сухопутных войск.

В январе Россия разместила в Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400, который будет контролировать воздушное пространство над заливом Сиваш, разделяющим аннексированный полуостров и материковую Украину.

В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула "диверсионная деятельность на российско-украинской границе". Подробно о российских войска в Крыму читайте в материале Ответ Украине: Россия развернула в Крыму С-400.

Опасные инциденты над Черным морем

Американские представители отмечают, что полеты разведывательной авиации необходимы, чтобы лучше понять характер военной деятельности России.

Однако между российскими и западными воздушными силами периодически происходят опасные инциденты. В НАТО называют действия России "непрофессиональными".

Так, 29 января 2018 американский самолет EP-3E Aries, находившийся в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27.

Это действие было определено как небезопасное из-за того, что Су-27 приблизился на расстояние в 1,5 метра и пересек траекторию полета EP-3E Aries.

Из-за этого американскому самолету пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи российского истребителя. Длительность перехвата составляла два часа 40 минут.

В ноябре прошлого года российский истребитель Су-30 совершил "небезопасный" перехват американского самолета P-8A Poseidon, летевшего над акваторией Черного моря.

Как заявила представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза, действия российского истребителя были признаны небезопасными, поскольку что он пролетел перед кабиной американского самолета справа налево на форсаже, из-за чего Poseidon был вынужден резко сманеврировать, накренившись под углом 15 градусов, и оказался "в зоне высокой турбулентности".

В России отрицают, что действовали не в соответствии с междунарподным правом.

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Источник: korrespondent.net