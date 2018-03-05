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03. 05. 2018

Задержанного на взятке сотрудника СБУ выпустили под залог в 1,2 млн

Руководитель подразделения межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, который был пойман на большой сумме взятки, вышел из СИЗО под залог. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил УНН его адвокат Александр Горобец.

Он рассказал, что накануне родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО.

Кроме того, защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности.

"Сегодня будет решен этот вопрос. Я знаю, что есть такая информация, что готовилось это ходатайство. Однако мы его еще не получили", - добавил он.

Напомним, сотрудник главка СБУ шантажировал иностранцев, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание в Украины незаконным образом. Позже задержанного сотрудника СБУ арестовали на два месяца.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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