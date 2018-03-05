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03. 05. 2018

Лидера оппозиции Армении вновь выдвинули на пост премьера

В секретариат Национального собрания Армении представлен документ с 41 подписью депутатов о поовторном выдвижении лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря парламента Армении Арсена Бабаяна в четверг, 3 мая.

"Под соответствующим документом подписались 41 депутат", – сказал он.

Сам Пашинян также заявил своим сторонникам о завершении сбора подписей для выдвижения его кандидатуры на пост премьера.

Выборы нового главы правительства Армении состоятся в парламенте 8 мая. Для выдвижения кандидата требуются подписи минимум 35 депутатов. Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.

Накануне правящая Республиканская партия заявила о решении не выдвигать своего кандидата на выборах нового премьер-министра страны и поддержать ту кандидатуру, которую выдвинет одна треть депутатов Национального собрания. Оппозиционные фракции заявили, что намерены поддержать Пашиняна.

Во вторник, 1 мая, парламент Армении не сумел избрать Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против – 56, поскольку Пашиняна тогда отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

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Источник: korrespondent.net

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