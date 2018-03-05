Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 17:07
+26°C
Завтра +28°C
+26°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

Названы страны с самым чистым воздухом

В Финляндии самое лучшее в мире качество воздуха, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия, сообщает Yle.

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет шесть микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире.

Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Данные собирались ВОЗ с 2008 по 2016 годы в 2 500 городах почти в 100 странах.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год умирает семь миллионов человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.