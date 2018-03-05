Названы страны с самым чистым воздухом

В Финляндии самое лучшее в мире качество воздуха, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия, сообщает Yle.

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет шесть микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире.

Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Данные собирались ВОЗ с 2008 по 2016 годы в 2 500 городах почти в 100 странах.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год умирает семь миллионов человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

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Источник: korrespondent.net