В Николаевской области, вблизи села Каменка в четверг, 3 мая, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает издание Новости N.

Отмечается, что грузовик столкнул в обочину сначала один бус, а затем и рейсовый автобус на соседней полосе.

Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом.

Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом Николаев-Очаков. От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Часть пострадавших доставлены в Очаковскую ЦРБ, еще две "скорые" забрали пострадавших в больницы Николаева. Также несколько пострадавших с незначительными на первый взгляд травмами (ушибами, рассечениями) уехали в Очаков на попутном транспорте. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом зерновоз столкнулся с автобусами

В этот же день во Львове полицейские попали в ДТП, в результате чего пострадали три человека. несколькими днями ранее в РФ зенитно-ракетный комплекс наехал на полицейское авто.

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Источник: korrespondent.net