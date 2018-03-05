На остановке в Обухове участник АТО устроил стрельбу

В центре Обухова Киевской области произошла стрельба на остановке общественного транспорта. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался, сообщает пресс-служба облстной полиции.

"На остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх", - говорится в сообщении.

Согласно информации, полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел из автомата, чтобы обезоружить мужчину.

"В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Ранее в Святошинском районе Киева произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net