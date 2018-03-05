Путин хочет дружить с Западом? Все ради экономики

Российская экономика в застое. В британском издании Financial Times считают, что Владимир Путин рассматривает возможность назначить бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на важную должность, заняв которую тот должен будет отвечать за экономическую стратегию России и за ее отношения с Европой и США.

Готовность к компромиссу?

Кудрин - один из давних политических соратников и экономических советников Путина, поэтому его назначение на такую должность может быть воспринято в западных столицах как сигнал о готовности к компромиссу со стороны российского президента, полагают в издании. Пока же Путин с Западом находится в состоянии конфликта на все фронтах.

“Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Кудрин займет должность в президентской администрации, — сказал один чиновник российского правительства. — Название его должности, возможно, будет звучать как представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества”.

Кудрин составил стратегию экономической политики на следующий срок Путина, в которой он призвал к проведению решительных структурных реформ — от увеличения пенсионного возраста до реорганизации российского правительства и судебной системы.

Кудрин неоднократно говорил о том, что, пока Россия не сделает свою политическую систему более демократичной и пока не положит конец конфронтации с Европой и США - не сможет добиться радикальных перемен.

“Если бы Кудрин вошел в состав администрации или правительства, это означало бы, что они согласились на определенную программу перемен, включая перемены во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России попросту невозможны”, — отметил Евгений Гонтмахер, политический и экономический аналитик, работающий в гражданской организации, созданной г-ном Кудриным.

“Это стало бы мощным сигналом, потому что Кудрин — единственный представитель верхних эшелонов, с которым станут разговаривать на Западе и в отношении которого существует определенное доверие”.

Путин займется экономикой?

Перед выборами президент РФ обещал увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Общественность с радостью встретила эти его обещания, потому что после двух лет рецессии российская экономика восстанавливается чрезвычайно медленными темпами.

Но аналитики предупреждают, что Путину придется приложить массу усилий, чтобы выполнить эти обещания. “Новый политический цикл будет разворачиваться под влиянием трех неблагоприятных факторов: продолжающийся застой в экономике, международная изоляция России и необходимость сохранить режим после 2024 года”, — написал Кирилл Рогов, независимый политический и экономический аналитик, комментируя следующий президентский срок Путина.

Действительно, администрация Путина находится в трудном положении начиная с мартовских выборов. Она вынуждена противостоять обвинениям Запада в отравлении бывшего советского двойного агента Сергея Скрипаля, которое произошло на территории Соединенного Королевство и в ходе которого было применено отравляющее вещество нервно-паралитического действия, а также в оказании помощи сирийскому президенту Башару аль-Асаду — после предположительной химатаки сирийского режима против мирных граждан.

Военные западной коалиции во главе с США поставили Путина в крайне неловкое положение, проведя ракетные удары по объектам сирийского режима, несмотря на все предупреждения России об ответных мерах.

Между тем новые жесткие санкции США вызвали переполох на российских финансовых рынках, поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест и заставили Олега Дерипаску — одного из самых богатых людей в России — предложить уступить контроль над его алюминиевой компанией «РУСАЛ».

Если не считать гневной риторики со стороны Министерства иностранных дел и депутатов, реакция Москвы оказалась сдержанной. Чиновники, близкие к Путину, предполагают, что он ищет возможности наладить отношения с Западом, чтобы уменьшить давление.

“В наших внутриполитических решениях мы никогда еще не зависели так сильно от внешних факторов — это радикальная перемена, — сказал один бывший член Кабинета Министров. — Правительство утверждает, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но то, как американцы сейчас используют санкции, значит, что адаптироваться просто невозможно”.

Путин должен будет назначить свой новый кабинет после инаугурации, которая состоится в понедельник, 7 мая. Ожидается, что премьер-министром страны останется Дмитрий Медведев, который возглавлял правительство с 2012 года, однако, по словам двух других правительственных чиновников, его влияние на экономическую политику будет ограничено, чтобы у Кудрина появилось больше полномочий.

По словам одного представителя президентской администрации, переговоры по вопросу о том, станет ли Кудрин членом администрации, продолжаются. Также возможно, что его назначат вице-премьером.

“Если Кудрин появится в кабинете или в президентской администрации, мы сможем сделать вывод о том, что они согласились на определенную программу перемен, включая перемены во внешней политике”, — сказал Гонтмахер.

Самый демократичный друг Путина?

Алексей Кудрин работал министром финансов РФ с 2000 по 2011 год. С Путиным он знаком еще с Санкт-Петербурга, они вместе работали в команде Анатолия Собчака, вместе же и переехали в Москву.

После увольнения Кудрина с поста министра Путин заявлял, что Кудрин «никуда из моей команды не уходил». Путин охарактеризовал Кудрина как «мой очень давний, добрый товарищ, близкий, и я даже скажу, что это мой друг». Путин говорил, что у него с Кудриным есть разногласия по некоторым вопросам, но эти разногласия не носят принципиального характера.

Кудрин, наверное, единственный близкий Путину чиновник, который поддержал протесты на Болотной площади. В ходе выступления на митинге на проспекте Сахарова в Москве Кудрин призвал провести досрочные парламентские выборы через несколько месяцев после изменения законодательства и выступил за отставку главы ЦИК Чурова. Он встречался с Путиным, и информировал его о требованиях митингующих.

В 2015 году Кудрин выступил с идеей проведения досрочных президентских выборов в России. Единая Россия увидела в этой инициативе угрозу стабильности в обществе, а депутат Госдумы от Справедливой России Михаил Емельянов счёл это вступлением в президентскую гонку.

В ходе прямой линии 2016 года Путин сообщил о том, что Кудрин будет активно работать в экспертном совете при президенте над вопросами по стратегии развития РФ и в период после 2018 года, ибо он «хочет вносить свой вклад в решение проблем, перед которыми стоит страна».

30 апреля 2016 года указом Путина Кудрин назначен заместителем председателя Экономического совета при Президенте России.

21 марта 2018 года в программной статье для газеты "Коммерсантъ" призвал Путина и новое правительство до начала новой избирательной кампании летом 2020 года воспользоваться форточкой возможностей и заняться следующими вещами:

- провести реформу модели управления государством

- определить и начать работу над приоритетами страны (серьезно нарастить вложения в образование, медицину и инфраструктуру; расширить пространство общественной и частной инициативы; перестроить систему технологического развития, помочь регионам и городам запустить собственные механизмы роста).

- увеличить доверия населения к правительству через транспарентность и предсказуемость политики.

Его любит Запад

В западной прессе возвращение Кудрина называют единственным козырем Путина.

“Кудрин в Кремле — очевидно, так и никак иначе может выглядеть сегодня максимальное подобие политической оттепели, на которую может решиться Владимир Путин. Уйдя из правительства, Кудрин занял уникальную и очень странную нишу в российском околовластном пространстве. С одной стороны, он сохранил хорошие отношения с Владимиром Путиным, причем эти отношения ежегодно демонстрируются россиянам во время путинских «прямых линий», на которые регулярно приглашают Кудрина, чтобы он задал президенту какой-нибудь острый вопрос. Президент, в свою очередь, традиционно намекает в ответ, что на должность премьера Кудрину рассчитывать не стоит; смысл этих спектаклей остается неизвестен, но так или иначе — вся страна видит, что Путин с Кудриным общаются, и президент, если что, готов прислушаться к бывшему министру. Это с одной стороны. С другой — Алексей Кудрин вполне комфортно чувствует себя и среди критиков Путина. Еще в декабре 2011 года он пришел на оппозиционный митинг на проспект Сахарова, чтобы произнести там невнятную речь и быть освистанным толпой, но за четыре года отношения Кудрина с оппозиционерами значительно улучшились. Он — руководитель «Комитета гражданских инициатив», едва ли не самой влиятельной легальной структуры, в которой есть место и для критиков Кремля. Совсем недавно комитет Кудрина проводил в Москве свой «гражданский форум», участие в котором принимали даже представители партии Алексея Навального, хотя сам Алексей Кудрин публично подтверждал, что проводит форум с санкции администрации президента”, - отмечает немецкое издание Deutsche Welle.

“Когда Кудрин разговаривает с Путиным, за ним стоит оппозиция. Когда Кудрин разговаривает с оппозицией, за ним стоит Путин. Возвращение такого удивительного человека во власть могло бы символизировать переход Кремля в новое состояние”, - полагают журналисты.

Источник: korrespondent.net