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03. 05. 2018

Пожар в Балаклее: пострадавших нет

В результате пожара в Балаклее Харьковской области пострадавших нет. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечается, полиция Харьковской области обеспечивает правопорядок в городе Балаклея. В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Для обеспечения охраны порядка в Балаклее в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

"Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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