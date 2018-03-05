В Черниговской области горит военный лесхоз

В Черниговском военном лесхозе, расположенном вблизи пгт Гончаровское начался пожар. Огонь охватил площадь в 20 га отдельными ячейками. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 3 мая.

"По состоянию на 15:10 авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что горит лесная подстилка с переброской огня на молодые хвойные насаждения.

К тушению пожара привлечены 26 единиц техники и 138 человек.

Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области возник пожар на арсенале ВСУ, начались взрывы боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net