Роскомнадзор сообщил о блокировке 50 VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишет Интерфакс в четверг, 3 мая.

"В настоящее время их 50", - ответил он на вопрос журналистов.

Субботин не уточнил, какие сервисы были заблокированы.

Напомним, в России в 16 апреля пытаются блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера 13 апреля вынес Таганский суд Москвы.

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Источник: korrespondent.net