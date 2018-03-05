Пожар в Балаклее. Плановый взрыв пошел не по плану

Возле города Балаклея Харьковской области 3 мая вновь произошел пожар на крупнейшем в Украине складе боеприпасов.

В марте прошлого года пожар на этом складе привел к взрывам снарядов, из прилегающих территорий эвакуировано около 20 тысяч человек.

В результате погибли одна женщина, еще несколько человек были травмированы. Корреспондент. разбирался, что происходит в Балаклее.

Новый пожар в Балаклее

3 мая в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к взрывам тех снарядов, которые лежали в части территори. Поэтому сейчас людей эвакуируют из тех домов, которые находятся в непосредственной близости. Детей забираем из школ", - рассказал мэр.

#Балаклея сейчас pic.twitter.com/oax4GqUqAM — Паша Пахоменко (@PashaXVI) 3 мая 2018 г.

В Генштабе ВСУ уточнили, что во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов воспламенилась сухая трава. К тушению пожара привлечены пожарные танки и инженерная машина разграждения.

#Балаклея горят склады ВСУ pic.twitter.com/4edEcvmSIT — Roman Uriev (@RUriev) 3 мая 2018 г.

СМИ со ссылкой на Минобороны писали до официальной версии, что во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Позже пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов подтвердил порталу 057.ua эту версию.

"Начался пожар и боеприпасы 100 мм. и 120 мм. начали взрываться от пожара. Предварительная причина пожара - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

Балаклея полчаса назад, взрывы боеприпасов 03.05.18 pic.twitter.com/jM2L4fRxes — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 3 мая 2018 г.

К локализации пожара привлечены два пожарных танка. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован, говорят в Минобороны.

Власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где идет детонация.

Дороги в Балаклее уже патрулирует полиция, которая говорит, что правонарушений не происходит. Также полиция уже начала перекрывать дороги в город.

Полиция перекрывает Балаклею

Пожар в 2017 году. Была Диверсия?

Общая площадь арсенала - 368 га, на нем находится более 138 тысяч тон боеприпасов.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва на складах боеприпасов в Балаклее стала диверсия.

"По предварительным данным в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 56 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов", - заявил он.

По словам военного прокурора, перед тем, как произошел первый взрыв на складах боеприпасов, над этим местом слышали гул беспилотного летательного аппарата.

Такую информацию предоставили на допросах военные суточного наряда артскладов.

"Перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на звук беспилотника, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы", - передал прокурор то, что они рассказали.

Матиос напомнил, что ранее неоднократно были попытки сбрасывать запалы с беспилотников. Так, например, было в Сватово, когда также горели склады.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что, взрыв на складе осуществила диверсионно-разведывательная группа.

В то же время министр заверил, что значительный ущерб обороноспособности страны эти взрывы не нанесли.

"Большая часть боеприпасов с начала АТО была рассредоточена по другим базам и складам, а также была перемещена в зону проведения операции", – сообщил Полторак.

Он также отметил, что после диверсии на артиллерийских складах под Балаклеей на всех военных складах Украины усилена охрана.

Халатность?

Военная прокуратура открыла производство по статье "халатное отношение военного служебного лица, повлекшее тяжелые последствия, совершенное в условиях особого периода".

При этом следствие не рассматривает версию, что чрезвычайное происшествие совершили, чтобы скрыть хищения на объекте.

"Хищение, растрата, другая форма умышленного изъятия имущества из этого арсенала после усиления охраны, а это подразделение в 1000 человек, фактически почти невозможно", - подчеркнул Матиос.

"Оснований говорить, что это попытки скрыть какие-то злоупотребления или потерю имущества, нет. Это заходит за пределы всякой нормальной логики. Кто бы там что ни украл, но поставить под угрозу жизни более 35 тысяч человек – это вершина... я даже не знаю, как это можно квалифицировать", - добавил главный прокурор.

Что предприняли

Госпогранслужба ужесточила режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

Премьер-министр Владимир Гройсман вылетел в Харьковскую область, чтобы следить за ликвидацией пожара на складах боеприпасов в Балаклее и ее последствий.

Создана рабочая группа экспертов по обследованию возможных повреждений жилых и гражданских зданий.

Движение пассажирского транспорта на железнодорожной станции Балаклия приостановлено и организовано по резервной схеме.

Cмотрите фотогалерею: Пожар в Балаклее. Плановый взрыв пошел не по плану

На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

"Украэрорух" временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара, сообщило Министерство инфраструктуры.

Полиция перекрыла дороги вокруг Балаклеи.

Пожар все еще не ликвидирован и продолжается на трети арсенала.

Новый заработок

Местные жители уже пытаются подзаработать на вывозе людей из Балаклеи.

Далеко не первый раз

Пожары на украинских складах боеприпасов случаются с завидной регулярностью.

Кстати, в Балаклеи снаряду уже тоже ранее взрывались.

10 октября 2003 года склад с боеприпасами загорелся в Артемовске Донецкой области.

Два человека пострадали в результате этого инцидента. Осколками от снарядов были повреждены десятки многоквартирных домов, 120 частных домов, пять школ и три больницы.

Следствие установило, что тогда пожар произошел из-за работы сварочного оборудования. Начальник службы ракетно-артиллерийских вооружений вместе с начальниками складов наладил кражу металлоконструкций. Виновных приговорили к 8 годам заключения с лишением воинских званий.

В 2004 в селе Новобогдановка Запорожской области на складе 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов произошло возгорание, в результате которого на складе начали взрываться артснаряды и другие боеприпасы. В результате взрывов погибли пять человек, четверо пострадали, 81 человек был госпитализирован. Полностью пожар удалось потушить за две недели.

Снаряды разлетались на расстояние до 10 километров. Причиной возгорания на складе следствие признало грубое нарушение военнослужащими правил пожарной безопасности.

Спустя чуть больше года ситуация повторилась: все на той же 275-й базе произошел пожар с дальнейшей детонацией артснарадов. На этот раз локализовать ЧП удалось за 3,5 часа. В результате происшествия одна женщина получила осколочные ранения.

27 августа 2008 года в городе Лозовая Харьковской области начались взрывы на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования сухопутных войск ВС Украины. Взорвались склады с боеприпасами, где хранилось 90 тысяч тонн артснарядов.

В общей сложности взрывы продолжались две недели. В результате ЧП были ранены три человека, тысячи людей пришлось эвакуировать.

В 2015 году на военных складах в Сватово Луганской области произошел пожар, где пострадали 16 человек, еще четыре местных жителя погибли. Существует несколько версий причин возгорания склада. Одна из них – халатность должностных лиц, вторая – теракт.

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Источник: korrespondent.net