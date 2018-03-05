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03. 05. 2018

В госпиталь Одессы прибыли раненые из Донбасса

Получивших ранения на Донбассе 15 военнослужащих доставили в одесский госпиталь. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook в четверг, 3 мая.

Он отметил, что на самолете доставили 11 тяжелораненых бойцов, четверо из которых сейчас находятся в реанимации.

Cмотрите фотогалерею: В госпиталь Одессы прибыли раненые из Донбасса

Танцюра отметил, что борт с ранеными прибыл в Одессу впервые с сентября 2017 года. Еще четверо раненых военных были доставлены железнодорожным транспортом, добавил волонтер.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 мая, сепаратисты всего совершили 22 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, ранив трех бойцов.

Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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