В госпиталь Одессы прибыли раненые из Донбасса

Получивших ранения на Донбассе 15 военнослужащих доставили в одесский госпиталь. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook в четверг, 3 мая.

Он отметил, что на самолете доставили 11 тяжелораненых бойцов, четверо из которых сейчас находятся в реанимации.

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Танцюра отметил, что борт с ранеными прибыл в Одессу впервые с сентября 2017 года. Еще четверо раненых военных были доставлены железнодорожным транспортом, добавил волонтер.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 мая, сепаратисты всего совершили 22 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, ранив трех бойцов.

Источник: korrespondent.net