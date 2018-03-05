Воевавший за ДНР бразилец живет в монастыре в Киеве

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ДНР, оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП). Об этом в четверг, 3 мая, сообщает издание Донбас.Реалии.

Как отмечает журналист, сначала мужчина отрицал, что он — Рафаэль Лусварги, однако позже согласился пообщаться.

33-летний Рафаэль Лусварги приехал на Донбасс в начале осени 2014 года. До этого он несколько лет служил во французском Иностранном легионе, а также был работником полиции в Бразилии. За более чем год своего пребывания на Донбассе Лусварги успел сменить несколько подразделений. Осенью 2015 году он уехал из Донбасса.

Однако через год, 6 октября 2016 года, Лусварги задержали в аэропорту Борисполь сотрудники СБУ.

Лусварги был осужден уже в январе 2017 года до 13 лет тюрьмы. Однако в августе 2017 года приговор бразильском боевике отменили и назначили рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Бразильцу продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. Там он начал интересоваться православием, потому оказался в монастыре и размышляет над тем, чтобы стать монахом.

Представитель монастыря, назвавшийся отцом Самсоном и сообщил, что является ответственным за пребывание здесь Лусварги, подтвердил, что они знают об обвинении относительно бразильца, однако заверил: у того с собой есть документы, подтверждающие законность его пребывания на свободе.

Оказалось, что меру пресечения Лусварги действительно изменили. В конце года иностранца выпустили под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а также появляться в суд по первому требованию.

Как рассказал прокурор Игорь Вовк, Лусварги выпустили из СИЗО в связи с обменом. Однако обмен не состоялся, но и после этого бразилец не вернулся за решетку.

"Более того, когда в середине февраля срок действия его пресечения закончился, новый относительно него уже не выбрали. Таким образом бразилец через год после приговора в 13 лет лишения свободы за создание террористической организации - получил полную свободу передвижения по Украине", – рассказал адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.

То, что ограничений нет и он может свободно передвигаться по Киеву, подтвердил и сам Лусварги:

"Я был в Красном кресте два или три дня назад. Мой духовный отец мне позволил… Два дня назад я гулял в Киеве".

Лусварги не против вернуться на территорию, подконтрольную сепаратистам, но признается, что больше всего хотел бы обратно в Бразилию.

Однако, несмотря на свободу передвижения в Украине, за границу бразилец попасть не может. После окончания меры пресечения он так и не получил обратно свой паспорт.

"Еще когда меня освободили, мое посольство не знало, что делать. Технически я могу получить все документы. И технически я могу ходить куда хочу. Но украинское государство ничего не отвечает моему посольству: можно дать паспорт или нельзя? Можно идти или нельзя?", - жалуется Лусварги.

Прокурор Игорь Вовк затруднился ответить на вопрос, почему Лусварги остается без документов, несмотря на то, что к нему не применена никакая мера пресечения.

Пока же достоверно известно, что неожиданная свобода бразильца в Украине продлится как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 6 июня.

Как сообщалось, суд отменил приговор бразильскому наемнику ДНР. Уголовное производство было направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net