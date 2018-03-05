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03. 05. 2018

СБУ пришла с обысками к сторонникам Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и допрашивают активистов партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба РНС.

Отмечается, что обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской - Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.

По словам адвоката Павла Богомазова, у активистов искали оружие, взрывчатку, компьютеры, заметки и кредитные карты.

Как отметил Давид Сакварелидзе, обыски проходят также у активиста Сергея Фесенко и добровольцев из разных батальонов, принимавших участие в акциях протеста, в том числе и во время суда Геннадия Труханова.

Ранее адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что Национальная полиция Украины по прошествии почти двух месяцев начала выполнять решение Печерского районного суда Киева об обязанности расследовать уголовное производство по иску адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

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Источник: korrespondent.net

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