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03. 05. 2018

Появилось фото Савченко после 42 дней голодовки‍

Народный депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, продолжает голодовку уже 42 дня. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила РИА Новости ее сестра Вера.

Савченко объявила голодовку 23 марта, однако затем согласилась прервать ее на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Нардеп 16 апреля возобновила голодовку и продолжает ее до сих пор.

По словам Веры Савченко, ее сестре сильно похудела.

Она добавила, что вопрос о госпитализации Надежды пока не рассматривается.

42 дня назад Надежда Савченко объявила голодовку. #Ukraine #Савченко pic.twitter.com/QQbPQzvoKL

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 3 мая 2018 г.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Вскоре суд поместил политика под стражу до 20 мая 2018 года.

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Источник: korrespondent.net

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