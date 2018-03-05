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03. 05. 2018

ГПУ хочет совместно с ФБР вести расследование дела Манафорта

К расследованию дела бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта намерена присоединиться  Генеральная прокуратура Украины. Об этом в четверг, 3 мая, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству Reuters.

Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.

"Мяч на стороне США ... (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию", - сказал он.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждает, что в апреле украинским следователям запретили продолжать расследовать связанные с Манафортом дела. В ответ в ГПУ заявили, что удивлены и надеются, что речь идет о "банальной ошибке при переводе" публикации.

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Источник: korrespondent.net

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