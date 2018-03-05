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03. 05. 2018

СМИ назвали дату встречи Порошенко с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном 10 мая в немецком городе Ахен.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на администрацию украинского президента в четверг, 3 мая.

В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы".

В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.

Ранее, 10 апреля, Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции. Тогда она подчеркнула, что это не будет встреча в нормандском формате.

Позже в Кремле рассказали об "истинном нормандском формате", который невозможен без участия России.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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