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03. 05. 2018

Сущенко прислал из СИЗО рисунок, посвященный Киеву

Украинский журналист Роман Сущенко, который удерживается в российском СИЗО, передал на волю свою новую художественную работу. Рисунок в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала дочь Сущенко Юлия.

На рисунке изображен памятник святому Владимиру в Киеве. Для его создания использовались бумага, шариковая ручка, карандаш, вода, свекольный сок, чай, стиральный порошок.

Cмотрите фотогалерею: Сущенко прислал из СИЗО рисунок, посвященный Киеву

Ранее Роман Сущенко передал картины, которые нарисованы при помощи ручек, карандашей, чая и луковой шелухи. 

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода. Министерство иностранных дел Украины в связи с этим выразило протест.

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Источник: korrespondent.net

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