Украинский журналист Роман Сущенко, который удерживается в российском СИЗО, передал на волю свою новую художественную работу. Рисунок в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала дочь Сущенко Юлия.
На рисунке изображен памятник святому Владимиру в Киеве. Для его создания использовались бумага, шариковая ручка, карандаш, вода, свекольный сок, чай, стиральный порошок.
Cмотрите фотогалерею: Сущенко прислал из СИЗО рисунок, посвященный Киеву
Ранее Роман Сущенко передал картины, которые нарисованы при помощи ручек, карандашей, чая и луковой шелухи.
Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода. Министерство иностранных дел Украины в связи с этим выразило протест.
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Источник: korrespondent.net