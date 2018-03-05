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03. 05. 2018

Пожар в Балаклее гасят самолет, вертолет и танки

Пожар на территории арсенала в Балаклее Харьковской области тушат танки, самолет и вертолет. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарные танка.

С помощью вертолета осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолетом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

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Источник: korrespondent.net

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