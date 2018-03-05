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03. 05. 2018

Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной - МИД

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат специальной мониторинговой миссии на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк. Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте МИД Украины.

Ведомство поддерживает продолжение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Гуково и Донецк. В МИД выражают глубокое разочарование в связи с тем, что РФ остается единственной в ОБСЕ, кто "настойчиво блокирует" расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ в Гуково и Донецк было принято 3 мая на заседании постоянного совета ОБСЕ, и оно показало "полную изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе".

Украина призвала РФ неуклонно выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

Напомним, в марте мандат СММ ОБСЕ на Донбассе продлили до 31 марта 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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