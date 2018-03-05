Взрывы в Балаклее прекратились - ВСУ

Взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области прекратились.Об этом в четверг, 3 мая, пишет Радио Свобода со ссылкой на начальника управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины подполковника Богдана Сеника.

По его словам, после 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались.

"Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара. По решению местной администрации, провели эвакуацию ближайших зданий", - сказал Сеник.

Также сообщается, что личный состав, который участвовал в разминировании территории, эвакуировали в полном составе.

"Была некоторая информация о вроде бы каких-то жертвах. В настоящее время, по информации из разных источников, это не подтверждается. Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских", – сказал Сеник.

Он добавил, что нет информации, много ли оставалось боеприпасов на той территории, где происходит пожар.

"Я знаю, что те боеприпасы на той технической территории... Было достаточно боеприпасов, к очистке и разминированию остатков которых привлекалась многочисленное количество групп саперов", - рассказал Сеник.

Спикер подчеркнул, что причин для паники нет.

"Принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить, в первую очередь, местных жителей от последствий пожара", - сказал подполковник.

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net